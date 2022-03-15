Москва, , 00:48 — REGNUM В Москве с 15 марта вступила в силу отмена требования по обязательному ношению защитных масок, введённого в столице для защиты от COVID-19 12 мая 2020 года. Об этом глава мегаполиса Сергей Собянин 14 марта сообщает в своём блоге.

В медицинской маске

Сергей Собянин «Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.».

По мнению градоначальника, в условиях серьёзного санкционного давления отмена ограничений «ещё и поддержит бизнес».

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14 марта о запланированной отмене коронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации объявили в ряде регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области с 15 марта отменяется масочный режим.

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