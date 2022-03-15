Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензенской области за прошедший день выявили 649 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2563 пациента. В стационары за прошлый день доставили 113 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Rk.gov.ru

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Всего по состоянию на 15 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 171 854 случая. Выздоровели 133 820 пациентов, скончались 5458 человек, из них 14 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение недели (6 — 13 марта) зарегистрировано 3944 случая ОРВИ.

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