Элиста, , 11:52 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 59 носителей коронавируса, выписан с выздоровлением 241 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 16 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В трёх действующих в Калмыкии ковидных стационарах лечение получают 103 пациента. В тяжёлом состоянии остаются семь заболевших COVID-19.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 49 011 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 563 пациента. Жертвами COVID-19 стали 824 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии после COVID-19 вылечился ещё 301 пациент