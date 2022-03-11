Джакарта, , 15:39 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 16 110 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 11 марта в Индонезии выявили 5 864 010 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 39 212 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 335 846 человек.

В период с 10 по 11 марта от COVID-19 в Индонезии умерли 290 человек. Всего эпидемия унесла жизни 151 703 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получит 2 880 000 доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов.

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