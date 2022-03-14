Кито, , 13:56 — REGNUM Обучающиеся регионов Сьерра и Амазония в Эквадоре возобновят занятия с 14 марта, как предписано национальным Комитетом по чрезвычайным операциям. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

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В минобразования заявили, что эта мера была принята после того, как власти убедились в устойчивом снижении числа случаев заражения коронавирусом, а также госпитализаций и смертей от COVID-19.

Еще одним фактором является масштаб кампании по вакцинации против коронавируса, полный охват которой уже составляет 84,79% населения.

Хотя ограничений по вместимости в школах не будет, весь персонал, работающий в образовательных учреждениях и с учениками, должен будет носить маски, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.