Барнаул, , 12:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 15 марта 2022 года за сутки выявлены 602 новых носителя (на 89 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось увеличилось с 5766 до 12 663 (на 6897 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 299 (на 26 за сутки) и 206 055 (на 464 за сутки) соответственно.

Коронавирус

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Число тяжелобольных сократилось до 364 (-32 за сутки). Из них 157 подключены к аппаратам ИВЛ (-15 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9779 человек, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1703 жителей края (-140 за сутки). Кроме этого, 153 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-41 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 359 зараженных коронавирусом (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 254 793 человека, выздоровели 235 446 человек (+735 за сутки).

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