Улан-Удэ, , 09:05 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии, таким образом, в республике от COVID-19 скончались 2942 человека. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 132 905. За сутки выявлен 241 новый носитель.

«Выздоровели от COVID-19 — 109 813 (+986) человек, дополнительно снято с наблюдения — 346», — добавили в оперштабе.