Подгорица, 17 марта 2022, 19:33 — REGNUM В Черногории за сутки от ковида умер один человек. зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения. Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории (IJZCG), другие государственные и частные лаборатории обработали 1467 тестов на коронавирус. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2696 человек. Число активных случаев составляет 681.
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В Черногории снова растёт число заболевших ковидом
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.