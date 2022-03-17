Подгорица, , 19:33 — REGNUM В Черногории за сутки от ковида умер один человек. зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения. Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории (IJZCG), другие государственные и частные лаборатории обработали 1467 тестов на коронавирус. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2696 человек. Число активных случаев составляет 681.

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