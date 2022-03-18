Элиста, , 09:41 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 126 носителей коронавируса, выздоровели 86 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM сообщили в республиканском оперштабе 18 марта.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Лечение в трёх инфекционных стационарах получают 115 пациентов с COVID-19, из них восемь человек находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 289 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 47 757 человек. Жертвами COVID-19 стали 824 пациента.

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