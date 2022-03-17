Сеул, , 09:53 — REGNUM Министр юстиций Южной Кореи Пак Бом Ге получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Согласно опубликованным данным, положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус. Сообщается, что Пак Бом Ге планирует пройти недельный курс лечения на дому.

«Пак планирует отменить все личные встречи», — сообщил представитель министерства, отметив, что министр продолжит выполнять свои обязательства в онлайн режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 621 328 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 250 592.

Читайте также: В Южной Корее впервые за сутки выявили 600 тыс. носителей SARS-CoV-2