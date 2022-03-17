Великий Новгород, , 12:05 — REGNUM В стационары Новгородской области доставили за последние сутки 40 человек с COVID-19. Об этом 17 марта сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом. Это на шесть пациентов меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в регионе выявили 109 случаев заражения коронавирусом, что на 11 случаев меньше, чем за 15 марта. После резкого сокращения статистики заражений этот процесс замедлился.

Скончались за сутки от COVID-19 два пациента. Это на одного больного больше, чем за предыдущие сутки. После нулевой смертности статистика этого показателя немного подросла.

Выздоровели от ковида за сутки 929 человек. Такой показатель — на 62 пациента меньше, чем сутками ранее. В регионе продолжают удерживаться высокие цифры выздоровлений.

За всё время пандемии в Новгородской области обнаружили 95 837 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида за это время 976 пациентов, а выздоровели — 91 567 человек.

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