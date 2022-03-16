Омск, , 14:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались десять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 марта в федеральном оперштабе.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали уже 4027 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 369 носителей коронавируса, выздоровели 608 человек.

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