Элиста, , 20:00 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 98 человек, после COVID-19 выздоровел 301 пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 15 марта.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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В четырёх ковидных госпиталях лечится 121 ковид-пациент. Состояние девяти заболевших врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявили 48 952 носителя коронавируса, выздоровели 47 322 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 823 человека.

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