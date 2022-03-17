Москва, , 09:32 — REGNUM В связи с массовым распространением штамма коронавируса «Омикрон» в скором времени штамм «Дельта» может исчезнуть насовсем. Об этом РИА Новости заявила глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

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«В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон <…> Теоретически «дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — сказала Черкашина.

По её словам, уханьский вариант коронавируса уже не циркулирует ни в России, ни в международных базах. Также Черкашина отметила, что нового опасного варианта коронавируса на сегодняшний день не выявлено.