Москва, , 20:05 — REGNUM Более 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 13 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 329 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 280,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за истекшие 24 часа на территории РФ госпитализировали 3191 пациента с COVID-19, также было выявлено 44 989 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.