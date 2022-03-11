Оренбург, , 12:15 — REGNUM В ковидные госпитали Оренбургской области за сутки поступил 121 пациент. Это на 46 меньше, чем днем ранее, сообщает 11 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в больницах находятся 800 человек. Состояние 224 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 45 человек, еще 488 пациентов находятся на кислородной поддержке.

С начала пандемии выздоровели 170 083 человека, 1504 пациента выписаны из клиник за минувшие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 3780 летальных случаев, в том числе пять смертей за последний день.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 200 126 носителей коронавируса. За прошлые сутки выявили 617 заражений.