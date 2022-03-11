Сидней, Австралия, , 09:13 — REGNUM По данным министра здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэда Хаззарда, в настоящее время на территории Сиднея и его окрестностей распространяется новая разновидность, подштамм «Омикрона», которая может привести к кратному увеличению новых случае заражения коронавирусом в ближайшее время. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общаясь с журналистами во время церемонии открытия новой больницы, министр сказал, что разновидность «Омикрона», классифицированная в мире как BA.2, «кажется гораздо более заразной» и что в Новом Южном Уэльсе можем наблюдаться «удвоение числа случаев коронавируса в течение месяца или шести недель».

Хаззард отметил, что лучший способ борьбы с BA.2 продолжить вакцинироваться, и призвал граждан пройти процедуру ревакцинации.

Стоит отметить, что после первого смертельного случая заражения японским энцефалитом граждане в высшей степени должны быть осторожны и избегать комаров.