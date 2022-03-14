Улан-Удэ, , 12:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии госпитализировано 24 пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в стационарах республики в настоящее время лечатся лечатся 626 человек.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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У 376 больных также развилась внебольничная пневмония. 73 тяжёлых пациента находятся в реанимации, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходит ещё почти 2,9 тыс. человек.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 869 коек: занято — 626, свободно — 243 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,0%», — отметили в штабе.

Добавим, что по ситуации на 14 марта, первичную вакцинацию от COVID-19 в республике завершили более 470 тыс. человек или 65,4% жителей. Повторно вакцинировались свыше 132 тыс. жителей.