Владимир, , 15:36 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 59 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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16 марта выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусом — на 17 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 144 тыс. 185 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 108 тыс. 778 пациентов, в том числе 1571 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3296 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.