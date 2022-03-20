Абакан, , 12:00 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Скончались три женщины в возрасте от 66 до 94 лет, а также 45-летний мужчина. Таким образом, всего с начала года жертвами коронавируса в регионе стали 321 человек.

По состоянию на 20 марта, в ковидных стационарах республики лечатся 251 пациент, за сутки госпитализировано десять человек. 11 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 463 носителя.

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