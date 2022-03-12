Липецк, , 13:51 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 69 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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12 марта выявлено 586 новых случаев заражения коронавирусом — на 61 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 135 тыс. 859 случаев заражения.

За весь период наблюдения 122 тыс. 289 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 584 — за последние сутки.

За весь период скончались 3385 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.