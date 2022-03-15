Ульяновск, , 06:19 — REGNUM В Ульяновской области сохранилась тенденция снижения вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По данным ведомства, 14 марта в регионе официально выявлено 694 носителя новой коронавирусной инфекции, что на 99 меньше, чем было подтверждено 13 марта (793 случая). Таким образом, суточное снижение составило 12,5%.

По информации ведомства, в Ульяновской области проведено с начала пандемии 1 926 003 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

Напомним, что очередной спад выявляемых случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области начался 11 марта. В течение месяца был как рост количества вновь инфицированных, так и снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 691 тыс. человек, из них завершили вакцинацию свыше 665 тыс. жителей. Ранее власти заявляли, что план по вакцинации выполнен на 87,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области вылечились от ковида ещё более 1,5 тыс. человек