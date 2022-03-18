Кишинёв, , 12:38 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 5560 исследований выявили 467 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 509 834 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 493 797 человек, в том числе 651 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 455 пациентов с COVID-19, в том числе 54 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 378 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 450 заражений коронавирусом в результате проведения 4879 тестов. Врачи выписали за сутки 684 человек, умерли пять пациентов с COVID-19.

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