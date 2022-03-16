Салехард, , 12:33 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 16 марта за сутки госпитализировано 29 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 229 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 1015 ямальцев. Заразились коронавирусом 179 человек — на 112 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 16 марта зарегистрирован 133 391 случай заражения коронавирусом, выздоровели 122 726 человек, 1023 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).

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