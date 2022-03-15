Стокгольм, , 20:19 — REGNUM За четырнадцать дней до начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины министр финансов Швеции Микаэль Дамберг объявил о том, что настало время возвращаться к постпандемическому планированию экономики — больше никаких стимулирующих пакетов, раздачи средств бизнесу и так далее. Однако 14 марта министр Дамберг был вынужден констатировать, что планы по дальнейшему развитию экономики Швеции из-за действий России придется положить в долгий ящик. Об этом в своей стать написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По ее мнению, ситуация на товарных рынках после того, как появилась реальная возможность того, что Россия останется со своими нефтью и газом в изоляции, приобрела неконтролируемый характер, поскольку волатильность цен на нефть, газ, пшеницу и многие другие товары начала зашкаливать.

Шведским избирателям в такой ситуации пришлось не легко. После зимних лихорадочных месяцев с поднятием цен на электроэнергию, теперь им пришло столкнуться с растущими ценами на бензин. В этой связи правительству Швеции под нажимом оппозиции пришлось вновь предоставлять помощь бизнесу, раздавать гражданам деньги и даже снизить налог на бензин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Умеренные» раскритиковали меры правительства Швеции по борьбе с инфляцией