Онгудайский район, Алтай, , 09:14 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 130 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 27 203 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 45 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в Онгудайском, Майминском и Шебалинском районах, где диагноз подтвердился у 14, 10 и 7 местных жителей соответственно. Общее число случаев инфицирования в республике с начала пандемии достигло 33 114.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 636, в том числе 588 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.