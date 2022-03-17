Волгоград, , 17:12 — REGNUM Крупная партия экспресс-тестов диагностики COVID-19 поступила в Волгоградскую область, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе администрации региона.

Экспресс-тест на COVID-19 Https://www.volgograd.ru

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В поликлиники и службу скорой медицинской помощи направили 50 тысяч иммунохроматографических экспресс-тестов. В целом, в 2022 году в учреждения здравоохранения региона поступило уже свыше 153 тысяч тестов, из которых более 100 тысяч приобретены за счёт средств областного бюджета.

С применением ПЦР-тестирования в Волгоградской области с начала 2022 года проведено более 600 тысяч исследований.