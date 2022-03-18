Веллингтон, , 09:27 — REGNUM 18 марта гостем австралийского телеканала Nine News стала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая среди прочего рассказала, что 12 апреля, в день, когда вакцинированные от COVID-19 жители Австралии получат возможность беспрепятственно приехать в ее страну, перед ними «будет расстелена красная дорожка», поскольку граница между двумя странами оставалось закрытой длительное время.

Джасинда Ардерн GregorRichardson

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«Я не думаю, что я когда-либо прежде была так рада приветствовать как можно больше австралийцев за столь очень, очень долгое время», — сказала она в эфире Nine News.

Ардерн подчеркнула, что туризм для Новой Зеландии очень важен, поэтому страна с удовольствием будет принимать иностранных гостей, не в последнюю очередь австралийцев.

«Демонстрация нашей страны является большой частью нашей идентичности», — объяснила премьер-министр.