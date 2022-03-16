Калуга, , 13:11 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 32 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 174 человек. Днём ранее, 15 марта, в регионе было зарегистрировано 211 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 99 075 человек, 83 298 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 384 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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