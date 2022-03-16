Канберра, , 12:40 — REGNUM Отели, которые в настоящее время используются правительством Северной территории Австралии как карантинное учреждение для зараженных коронавирусом, снова станут местом размещения туристов. Таким образом, вскоре в регионе карантин будет соблюдаться только в домашних условиях. Об этом 16 марта сообщил телеканал Nine News.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Министр здравоохранения Северной территории Австралии Наташа Файлс заявила на пресс-конференции, что местное правительство не будет продлевать контракт с отелями.

«Мы видели, как многие люди перенесли COVID-19, находясь при этом дома и в сообществе», — отметила министр.

В дополнение к этому, Файлс заявила, что правительство Северное территории повторно продлит объявление о чрезвычайной ситуации в области системы здравоохранения еще на три месяца.

«Надеюсь, что в последний раз», — добавила министр.