Хельсинки, , 16:35 — REGNUM Власти Финляндии продлили до конца первой декады апреля 2022 года ограничения на въезд в страну из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 14 марта сообщатся на официальном сайте министерства внутренних дел Финляндской республики.

Флаг Финляндии

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Ограничения на пересечение внешних границ страны будут действовать как минимум до 10 апреля. Вместе с тем, власти Финляндии сделали послабления для для пассажиров круизных лайнеров, которые приезжают из-за пределов ЕС или Шенгенской зоны. Они должны будут иметь при себе действующий сертификат о вакцинации одобренным в Европе препаратом.

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