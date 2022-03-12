Ханты-Мансийск, , 14:09 — REGNUM В Югре за сутки на 12 марта госпитализировали 42 больных с COVID-19, 2524 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусом, на 62 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 12 марта является Ханты-Мансийск — 54.

С начала пандемии в Югре к 12 марта насчитывается 201 510 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 183 488 пациента, 2454 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).