Москва, , 09:45 — REGNUM Пакет документов, который необходим для того, чтобы зарегистрировать интраназальный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник V», подал в российский Минздрав Центр имени Гамалеи. Такую информацию 18 марта подтвердил директор названного центра Александр Гинцбург.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Мы направили в Минздрав пакет документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о выдаче нам регистрации назальной формы вакцины «Спутник V», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Гинцбург отметил, что в ходе клинических испытаний указанной формы вакцины от COVID-19 у добровольцев не было отмечено никаких серьезных побочных эффектов.

При этом ранее информация о подаче Центром Гамалеи указанных документов в Минздрав появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 18 марта 2022 года были вакцинированы 1378205 человек (+1273 за сутки).