Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом по области, снижается заболеваемость ОРВИ. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Маски ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства, в Ульяновске с 7 по 13 марта заболели ОРВИ и гриппом 5575 горожан, что на 20,27% меньше к уровню предыдущей недели (с 28 февраля по 6 марта). При этом в столице, в отличие от ситуации в целом по Ульяновской области, заболеваемость была ниже недельного эпидпорога на 21,5%.

Отметим, что за неделю среди всех зарегистрированных заболевших ОРВИ (8146 человек) большая часть — 68,4% — приходится на Ульяновск.

Врачи рекомендуют гражданам в целях профилактики простудных болезней в общественных местах ходить в маске. А если заболели, то не переносить ОРВИ «на ногах», потому что, помимо заражения окружающих, это может дать осложнения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 13 марта в Ульяновской области заболеваемость ОРВИ и гриппом спала по сравнению с предыдущей неделей на 21,74%, при этом превысив эпидпорог на 6,4%.

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