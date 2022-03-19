Кемерово, 19 марта 2022, 12:03 — REGNUM В Кемеровской области отменили режим домашнего карантина для граждан в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».
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Кроме того, отменили и дезинфекцию общего имущества в многоквартирных жилых домах не реже одного раза в день.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе отменены рекомендации перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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