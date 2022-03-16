Сеул, , 09:49 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) Republic of Korea

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По их словам, коронавирус выявлен у 2213 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 42 856.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 400 741 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 7 629 275.

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