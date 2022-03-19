Калуга, , 12:42 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 37 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 187 человек. Днём ранее, 18 марта, в регионе было зарегистрирован 141 случай заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 572 человека, 85 479 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 390 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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