Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 280 495 человек. В том числе 5113 за прошедшие сутки. Об этом 17 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 322 «тяжелых» пациента. Из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1740 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 407 516 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 448. За последние сутки в регионе зарегистрировали 10 случаев смерти от ковида.