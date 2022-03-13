Салехард, , 12:41 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 13 марта за сутки госпитализировано 14 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 284 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Выздоровели за сутки 753 ямальца. Заразились коронавирусом 434 человека — на 153 человека больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 14 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 13 марта зарегистрировано 132 449 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 119 611 человек, 1020 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки с COVID-19 госпитализировано 44 человека