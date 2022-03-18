Курган, , 14:31 — REGNUM В Курганской области за сутки на 18 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 58 человек, выписались по выздоровлении 1025. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлен 269 заражённых коронавирусом курганцев, на 32 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 18 марта выявлено 98 060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 93 687 человек, скончались 1304 пациента (на два человека больше, чем днём ранее).

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