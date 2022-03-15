Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2980 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 350 966 человек на утро 15 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Медицинский работник в красной зоне Министерство здравоохранения Свердловской области

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 198 жителей области, накануне в больницы попали 53 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 394 102 случая заражения коронавирусом, из них 925 — за минувшие сутки. 11 262 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 12 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 11 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 14 марта с начала пандемии провели 5 570 677 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 155,3 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

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