Томск, , 13:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано четыре новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Всего за время пандемии, таким образом, жертвами COVID-19 стали 776 человек. Общее число случаев инфицирования к настоящему времени достигло 121 182. За сутки выявлено 690 новых носителей, 54 пациента госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели к настоящему времени 108 754 ковид-пациента, в том числе 2914 за сутки. По данным на 18 марта, против коронавируса вакцинировались 606,2 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составил 52,1%.