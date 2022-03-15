Курск, , 16:20 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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15 марта зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 110 тыс. 630 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 97 тыс. 824 пациента, в том числе 541 — за последние сутки.

Всего скончались 2334 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.