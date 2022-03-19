Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 1477 вылечившихся ковидных пациентов, 125 госпитализировано с COVID-19. Об этом 19 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 19 марта коронавирус выявили у 457 тюменцев. Это на 173 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 марта коронавирус выявили у 181 718 человек, выздоровели 161 910 пациентов, скончались 4135 (на 11 человек больше, чем днём ранее).

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