Канберра, , 11:43 — REGNUM 16 марта Статистическое бюро Австралии обнародовало данные по авиапассажирам, прибывающим в страну или ее покидающим. Это произошло впервые после того, как международные границы континента стали открытыми. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

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Напомним, что в настоящее время на территорию Австралии могут въехать лица, которые привиты двумя дозами вакцины от COVID-19. Покинуть страну без получения специального разрешения могут только вакцинированные граждане.

Согласно данным Статистического бюро Австралии, в январе текущего на континент прибыли 265 190 человек, что является на 69 420 больше, чем месяцем ранее. Для сравнения, за тот же период страну покинули 188 200 человек, что на 39 030 человек меньше, чем в декабре 2021 года.

Туристов в Австралию пускаю только с прошлого месяца. Невакцинированным по-прежнему запрещен выезд из страны.