Якутск, , 04:31 — REGNUM Досуговым заведениям Якутии разрешили работать, а в аэропортах республики пассажирам больше не будут измерять температуру. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе Якутии 15 марта.

Измерение температуры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

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Свободно работать могут ночные клубы, дискотеки, караоке-зал и другие развлекательные организации. Послабления также коснулись проведения массовых мероприятий: теперь залы могут заполняться посетителями полностью.

Тем не менее, участникам многолюдных встреч всё еще необходимо предъявлять QR-коды, в республике продолжают действовать масочный режим и правило соблюдения дистанции. Для людей старше 60 лет сохранён режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, оказание плановой медицинской помощи возобновилось в большинстве медицинских учреждений Якутска. В городе закрыли почти все ковидные стационары при поликлиниках, созданные в период пика заболеваемости.