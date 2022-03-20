Краснодар, , 12:08 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в больницы попали 166 человек с заражением коронавирусом, данные 20 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 19 марта, сообщалось о 191 госпитализированном пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус получили 542 человека, это на 308 меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 174 человека, в Новороссийске — 46, в Кореновском районе — 30, в Тимашевском — 23. В Белореченском районе 19 новых пациентов, в Сочи — 18, в Тихорецком районе — 16, в Усть-Лабинском — 15», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории Кубани подтверждено 245 086 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 228 385 человек выписали с выздоровлением. Скончались 10 594 человека.

На утро 20 марта в ковид-стационарах остаются 2 332 пациента. 76 человек с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё пять пациентов — на ЭКМО.

На амбулаторном лечении находятся 9237 человек.