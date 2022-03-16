Пенза, , 08:29 — REGNUM В Пензенской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции, введенную в октябре 2021 года в отношении некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление 15 марта подписал главный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин.

Вакцинация. Пензенская область Health.pnzreg.ru

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В документе отмечается, что по состоянию на 15 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди подлежащих обязательной вакцинации граждан превысил 80%.

В связи с этим постановление об обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции признали утратившим силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области обязательной вакцинации подлежали работники сфер торговли и услуг, общественного питания, здравоохранения, соцзащиты и соцоблуживания, транспорта, образования и госслужащие. Позже к этому списку добавили депутатов, работников СМИ, промышленных предприятий, сотовой связи, культурных, выставочных и просветительских мероприятий, включая театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, лекции, концертные и выставочные залы, сотрудников аптек, ветеринарных учреждений, охранных предприятий, курьеров, волонтеров, работников клининговых компаний, сотрудников организаций по техобслуживанию и ремонту автомобилей.

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