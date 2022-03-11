Париж, , 12:13 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 74 818 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Число госпитализированных во Франции пациентов с COVID-19 продолжает снижаться. В больницах Франции зарегистрировано 21 287 человек. За последние сутки госпитализировано 1122 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 1928 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Конференции епископов Франции и Протестантской федерации Франции встретятся со священниками Русского православного кафедрального собора Святой Троицы в Париже.

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