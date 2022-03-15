Томск, , 13:07 — REGNUM В Томской области зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончались 769 ковид-пациентов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 11 254. За сутки выявлен 871 новый носитель, 116 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 2523 человека, а всего к 15 марта коронавирус в Томской области победили 97 169 человек.